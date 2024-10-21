Adana'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla gezerken ayağı kayan Çağrı D. yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine CANKUR, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası sonucu yaralı kişi, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çağrı D. hastaneye kaldırıldı.
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