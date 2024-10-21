Adana'da elektrik akımına kapılan sahipsiz köpek öldü

Refüjde su birikintisine yol açan borudaki sızıntının giderilmesi için de çalışma başlatıldı.

Ölen köpeği kaldıran ekipler, elektrik kaçağına neden olduğu değerlendirilen sinyalizasyon direğinin akımını kesti.

İhbar üzerine olay yerine Kozan Belediyesi ekipleri ve elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.

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