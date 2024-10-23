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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger muhtarlarla bir araya geldi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Saimbeyli ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:50
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger muhtarlarla bir araya geldi
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Saimbeyli ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüştü.

        Köşger, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarlarla sohbet eden Köşger, talepleri dinledi.​​​​​​​

        Toplantıya Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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