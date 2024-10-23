Adana Valisi Yavuz Selim Köşger muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıya Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk de katıldı.

Köşger, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

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