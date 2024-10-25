AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına Osman Kurdak yeniden seçildi
AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına yeniden Osman Kurdak seçildi
AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına yeniden Osman Kurdak seçildi
AK Parti Karaisalı 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Kurdak güven tazeledi.
Kongreye AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ile partililer ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.