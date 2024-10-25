AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına Osman Kurdak yeniden seçildi

Kongreye AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ile partililer ve davetliler katıldı.

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