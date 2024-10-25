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        AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına Osman Kurdak yeniden seçildi

        AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına yeniden Osman Kurdak seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:38
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        AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına Osman Kurdak yeniden seçildi
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        AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına yeniden Osman Kurdak seçildi

        AK Parti Karaisalı 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

        Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Kurdak güven tazeledi.

        Kongreye AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ile partililer ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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