Trafikte çıkan kavgada eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Yücel yaralandı

Yaralanan Yücel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yücel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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