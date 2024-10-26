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        Trafikte çıkan kavgada eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Yücel yaralandı

        Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:22
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        Trafikte çıkan kavgada eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Yücel yaralandı
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        Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada, eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel bıçakla yaralandı.

        Yaralanan Yücel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yücel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili M.A. (35) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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