Trafikte çıkan kavgada eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Yücel yaralandı
Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, hastaneye kaldırıldı.
Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada, eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel bıçakla yaralandı.
Yaralanan Yücel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yücel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili M.A. (35) gözaltına alındı.
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