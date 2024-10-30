Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

        Kozan Sanayi Sitesi'nde 3 aracın akü ve oto teybi çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Hırsızlıkta 42 AFV 830 plakalı aracın kullanıldığını belirleyen polis, şüpheliler E.K, O.E ve B.İ'yi İmamoğlu ilçesinde araçla yakaladı.

        Şüphelilerin çaldıkları bir oto teybini kendi araçlarında kullandıkları belirlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Rusya'dan Google'a 20 desilyon dolarlık ceza!
        Rusya'dan Google'a 20 desilyon dolarlık ceza!
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje

        Benzer Haberler

        ADASO, firmalara karbon ayak izi hesaplama platformunu hizmete sundu
        ADASO, firmalara karbon ayak izi hesaplama platformunu hizmete sundu
        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı
        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şık giyimli kadınlar, 3 daireden 950 bin liralık ziynet eşyası çaldı
        Şık giyimli kadınlar, 3 daireden 950 bin liralık ziynet eşyası çaldı