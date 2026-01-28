Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği

        Adana'da polis ekipleri, Türk Kızılayının "Polis Kızılay el ele" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:31
        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan bağış aracında kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Adana Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Ferhat Öz, gazetecilere, önemli bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

        Herkesin kan bağışından bulunması gerektiğini ifade eden Öz "Canı pahasına görev yapan emniyet teşkilatımızın gönüllü katılımı ve duyarlılığı sayesinde birçok hastamıza umut olduk. Katılım sağlayan emniyet personeline destek verdikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

