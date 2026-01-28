Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar sürüyor.


        Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılan yapıların kalıntıları, kamyonlarla bölgeden uzaklaştırılıyor.

        Vali Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, kamuya ait alanların işgallerden arındırılması ve halkın ortak kullanımına kazandırılmasının amaçlandığı çalışmaların süreceğini belirtti.


        Yavuz, "Adana'mızın doğal güzelliklerini koruyarak, düzenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmakta kararlıyız. Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Her adımımızda kamu yararını, çevreyi ve vatandaşlarımızı merkeze alacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçak işletmeler yıkılıyor
        Adana'da kaçak işletmeler yıkılıyor
        Saimbeyli'de yağışlar sonrası yola yine kaya düştü
        Saimbeyli'de yağışlar sonrası yola yine kaya düştü
        Çukurova Belediyesi'nde kriz: İşçiler alacakları için eylem yaptı
        Çukurova Belediyesi'nde kriz: İşçiler alacakları için eylem yaptı
        Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim ya...
        Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim ya...
        Yüreğir'de ara tatil çocuk şenliğiyle renklendi
        Yüreğir'de ara tatil çocuk şenliğiyle renklendi
        Adana'da 2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
        Adana'da 2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak