Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar sürüyor.
Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılan yapıların kalıntıları, kamyonlarla bölgeden uzaklaştırılıyor.
Vali Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, kamuya ait alanların işgallerden arındırılması ve halkın ortak kullanımına kazandırılmasının amaçlandığı çalışmaların süreceğini belirtti.
Yavuz, "Adana'mızın doğal güzelliklerini koruyarak, düzenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmakta kararlıyız. Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Her adımımızda kamu yararını, çevreyi ve vatandaşlarımızı merkeze alacağız." ifadelerini kullandı.
