Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T'yi (45) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

        Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, gazetecilere açıklama yaptı.

        Taşgıt, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 kişiyi öldüren sanığa verilen 30 yıl hapis cezası hukuka uygun b...
        Adana'da 2 kişiyi öldüren sanığa verilen 30 yıl hapis cezası hukuka uygun b...
        Kariyerini bırakarak sinemaya yönelen mühendis, ödüllü filmlere imza atıyor...
        Kariyerini bırakarak sinemaya yönelen mühendis, ödüllü filmlere imza atıyor...
        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırı...
        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırı...
        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı
        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı
        İlk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak
        İlk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak
        Seyyar satıcının boşanma mücadelesi
        Seyyar satıcının boşanma mücadelesi