        Adana Haberleri

        Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, metruk bir inşaatın ikinci katından bodrum katta biriken yağmur suyuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:26
        Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti
        Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, metruk bir inşaatın ikinci katından bodrum katta biriken yağmur suyuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, M.Y.K, Huzurevleri Mahallesi'ndeki metruk inşaatta arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada ikinci kattan bodrumda biriken yağmur suyuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 metre derinlikteki sudan çıkarılan M.Y.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        M.Y.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

