Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ali C'nin kullandığı 68 HU 003 plakalı minibüs, Kozan-Tapan kara yolu Acar Yayla mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 yolcu yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı motosikletten savrulup köprüden düşen liseli toprağa ve...
        Otomobilin çarptığı motosikletten savrulup köprüden düşen liseli toprağa ve...
        Adana'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Adana'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        26 kadavra üzerinde mikroplastik araştırması; kan dolaşımı ile vücuda yayıl...
        26 kadavra üzerinde mikroplastik araştırması; kan dolaşımı ile vücuda yayıl...
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana Demirspor-Eyüpspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Eyüpspor maçının ardından