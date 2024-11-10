Adana'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali C'nin kullandığı 68 HU 003 plakalı minibüs, Kozan-Tapan kara yolu Acar Yayla mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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