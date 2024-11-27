Adana'da evinde 7 silah ve uyuşturucu bulunan çocuk tutuklandı

Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları aramada çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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