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        Adana'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 08:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:19
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        Adana'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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