Adana'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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