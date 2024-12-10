Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, olay günü alkol aldığını söyledi.

        Önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini dile getiren Şeref A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Eren Güngör'ün annesi müşteki Zeliha Güngör ise bu eylemi tek kişinin yaptığına inanmadığını belirtti. Anne Güngör, "Olay sonrası oğlum Eren Güngör'ün arkadaşları olayın ilk önce konteyner yanında bulunan bankta başladığını söylemişti. Bu cinayeti bir kişi işlemiş olamaz. Olay yerinde keşif yapılmasını ve gerçek suçluların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesinde, 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 23 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...
        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede (2)
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede (2)
        Adana'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlend...
        Adana'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlend...
        Adana'da husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi