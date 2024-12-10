Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, olay günü alkol aldığını söyledi.

Önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini dile getiren Şeref A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Eren Güngör'ün annesi müşteki Zeliha Güngör ise bu eylemi tek kişinin yaptığına inanmadığını belirtti. Anne Güngör, "Olay sonrası oğlum Eren Güngör'ün arkadaşları olayın ilk önce konteyner yanında bulunan bankta başladığını söylemişti. Bu cinayeti bir kişi işlemiş olamaz. Olay yerinde keşif yapılmasını ve gerçek suçluların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum." diye konuştu.