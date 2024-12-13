Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniAdana

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Ferhat Katipoğlu, Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Harun Alpsoy), Dabo (Dk. 46 Innocent), Yepie (Dk. 70 Doğukan Emeksiz), Diakite, Ciss (Dk. 89 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Tapsoba)

        Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Erşan Yaşa (Dk. 81 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Dk. 78 Eray Şişman), Atakan Müjde (Dk. 86 Ömer Çağrı Ataş), Mehmet Güneş, Murat Şamil Güler (Dk. 78 Burak Efe Yaz), Furkan Söyler, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 78 Osman Katipoğlu)

        Goller: Dk. 63 ve 75 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan), Dk. 65 Ciss (Adanaspor), Dk. 12 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Emin Taştan, Dk. 31 Erşan Yaşa, Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 62 Yiğit Ulaş, Dk. 81 Atakan Müjde, Dk. 83 Mehmet Güneş, Dk. 90+2 Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
        Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
        GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklan...
        GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklan...
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 sanık hakim karşısınd...
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 sanık hakim karşısınd...
        Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik
        Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava