Stat:YeniAdana
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran
Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Ferhat Katipoğlu, Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Harun Alpsoy), Dabo (Dk. 46 Innocent), Yepie (Dk. 70 Doğukan Emeksiz), Diakite, Ciss (Dk. 89 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Tapsoba)
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Erşan Yaşa (Dk. 81 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Dk. 78 Eray Şişman), Atakan Müjde (Dk. 86 Ömer Çağrı Ataş), Mehmet Güneş, Murat Şamil Güler (Dk. 78 Burak Efe Yaz), Furkan Söyler, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 78 Osman Katipoğlu)
Goller: Dk. 63 ve 75 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan), Dk. 65 Ciss (Adanaspor), Dk. 12 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Emin Taştan, Dk. 31 Erşan Yaşa, Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 62 Yiğit Ulaş, Dk. 81 Atakan Müjde, Dk. 83 Mehmet Güneş, Dk. 90+2 Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor)
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