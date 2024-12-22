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        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:30
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        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana ekibi, Hatayspor maçından 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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