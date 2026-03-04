Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
