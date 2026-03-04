Canlı
        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:03
        Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

        Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

