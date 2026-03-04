Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol taşıdığı belirlenen kamyonu durdurdu.

        Aracın kasasındaki şişelerde 2 bin litre sahte alkol bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Türk Kızılayın kan stokları normal seviyede: Negatif kan gruplarında düşüş...
        Türk Kızılayın kan stokları normal seviyede: Negatif kan gruplarında düşüş...
        Adana'da kar sürprizi
        Adana'da kar sürprizi
        Annesi tarafından terk edilen çocuk büyüdü, yangında mahsur kalan bebeğin k...
        Annesi tarafından terk edilen çocuk büyüdü, yangında mahsur kalan bebeğin k...
        Adana'da gasp girişiminde bulunan 2 sanığa 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis
        Adana'da gasp girişiminde bulunan 2 sanığa 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis
        Doğadaki zehirli ot kara kazanda şifaya dönüşüyor "Andırın doktoru" Ramazan...
        Doğadaki zehirli ot kara kazanda şifaya dönüşüyor "Andırın doktoru" Ramazan...
        Kozmetikçide parfüm değil "kaçak ilaç" satışı: 6 bin 247 ilaç ele geçirildi
        Kozmetikçide parfüm değil "kaçak ilaç" satışı: 6 bin 247 ilaç ele geçirildi