Adana'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol taşıdığı belirlenen kamyonu durdurdu. Aracın kasasındaki şişelerde 2 bin litre sahte alkol bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

