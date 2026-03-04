Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Adana'da bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:04
        Adana'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Adana'da bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

