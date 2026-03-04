Adana'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.

