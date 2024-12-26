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        Adana'da ele geçirilen 123 kilogram esrara ilişkin yargılanan sanığa 10,5 yıl hapis

        Adana'da küçükbaş hayvan taşınan tıra 123 kilogram esrar yüklediği iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi, sürücü ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:41
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        Adana'da ele geçirilen 123 kilogram esrara ilişkin yargılanan sanığa 10,5 yıl hapis
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        Adana'da küçükbaş hayvan taşınan tıra 123 kilogram esrar yüklediği iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi, sürücü ise beraat etti.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık tır sürücüsü M.A. ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Aralık 2023'te Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, küçükbaş hayvanların arasına gizlenmiş çantalarda 104 paket halinde 123 kilogram esrar ele geçirildiğini belirtti.

        Yolcu konumundaki B.G'nin, Siirt'teki hayvan yüklemesi sırasında tıra uyuşturucu koyduğunu aktaran savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, hakkında somut bulguya rastlanılmayan sürücü M.A'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanıklardan B.G. uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü, M.A. da beraatini talep etti.

        Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 67 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı B.G'nin tutukluluk halinin devamına, M.A'nın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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