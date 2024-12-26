Adana'da ele geçirilen 123 kilogram esrara ilişkin yargılanan sanığa 10,5 yıl hapis

Adana'da küçükbaş hayvan taşınan tıra 123 kilogram esrar yüklediği iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi, sürücü ise beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık tır sürücüsü M.A. ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Aralık 2023'te Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, küçükbaş hayvanların arasına gizlenmiş çantalarda 104 paket halinde 123 kilogram esrar ele geçirildiğini belirtti. Yolcu konumundaki B.G'nin, Siirt'teki hayvan yüklemesi sırasında tıra uyuşturucu koyduğunu aktaran savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, hakkında somut bulguya rastlanılmayan sürücü M.A'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.