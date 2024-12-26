Vinçten düşen inşaat malzemesi altında kalan 2 işçinin ölümüyle ilgili 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemesi altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin tutuklu vinç operatörü ile tutuksuz iş yeri yetkilisi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili tutuklanan vinç operatörü Murat D. ile tutuksuz iş yeri yetkilisi Yakup D. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Murat D'nin kullandığı kule vinçte bulunan ve içinde inşaat malzemesi olan demir sepetin, halatın kopması sonucu işçiler Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin üzerine düştüğü belirtildi. İnşaat malzemesi altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği anımsatılan iddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi.

Söz konusu raporda, kazanın meydana gelmesinde, vinci kullanan Murat D'nin ve iş yeri yetkilisi olduğu tespit edilen Yakup D'nin asli kusurlu, ölen işçiler Sağır ve Çeri'nin ise tali kusurlu olduklarının belirtildiği anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. - Olay Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de kule vinçle taşınan inşaat malzemesinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) inşaat malzemesi altında kalarak hayatını kaybetmişti.