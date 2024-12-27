Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık R.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi, sanığın üst aramasında da 37,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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