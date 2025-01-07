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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 2 sürücüye dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili elektrikli bisiklet ve otomobil sürücüsü 2 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:05
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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 2 sürücüye dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili elektrikli bisiklet ve otomobil sürücüsü 2 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Süleyman Vahit Caddesi Kavşağı'nda 14 Mayıs 2024'te meydana gelen elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, üç çocuğunun bulunduğu elektrikli bisikleti kullanan kadın sürücü E.D'nin (32), Karataş yolu Süleyman Vahit Caddesi'ne doğru manevra yaptığı sırada kendisiyle aynı istikametten gelen H.T. (54) idaresindeki otomobille çarpıştığı belirtildi.

        Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü E.D. ile kızları M.D. (4) ve A.D'nin (5) yaralandığı diğer kızı G.D'nin (13) yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        İddianamede, olayla ilgili alınan kaza tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda kazanın oluşumunda elektrikli bisiklet sürücüsü E.D'nin asli kusurlu, otomobil sürücüsü H.T'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

        Sanıklar E.D. ve H.T'nin sevk ve idarelerindeki araçlarla seyir halindeyken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle çarpıştığı anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuksuz sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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