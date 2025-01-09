Adana'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okulda dağıtılan yemeklerden numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Mideleri yıkanan ve çeşitli tetkikler yapılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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