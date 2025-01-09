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        Adana'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:45
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        Adana'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Süphandere İlkokulunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci okul yönetimince Feke Devlet Hastanesine götürüldü.

        Mideleri yıkanan ve çeşitli tetkikler yapılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Okulda dağıtılan yemeklerden numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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