Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana-Kozan kara yolu Mustafalar Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 01 PA 757 plakalı otomobil ile 80 HG 654 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 01 PA 757 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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