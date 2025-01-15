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        Adana'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:06
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        Adana'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Büyükkırım Mahallesi'nde bir kahvehanede okey oynayan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda B.K. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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