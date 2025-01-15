Adana'da polis memuru, eşi ve 3 akrabasını öldürdü (2)

EŞİNİDE ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Yusuf Tehci ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin ardından aynı aileden 3 çocuk annesi Ferdane Tehci'nin de (37) Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetleri işlediği ileri sürülen ailenin damadı olan Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehci'nin (43) Ferdane Tehci'nin eşi olduğu belirlendi.

BİRLİKTE GİTTİĞİ KUZENİNİN OĞLU KAYIP

Şüphelinin ayrıca kuzeni Yusuf Tehci'nin öğretmen oğlu İsmail Tehci'yi de bu sabah görev yaptığı okuldan konuşmak için yanına çağırıp, otomobille boş bir araziye götürdüğü belirlendi. Polis, Mehmet Tehci’nin İsmail Tehci'yi de öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine gittiği bölgede arama çalışması başlattı.

CEYHAN'DA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Mehmet Tehci'nin otomobili Ceyhan ilçesi Yılankale mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Polisin takip ettiği Mehmet Tehci, ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Mehmet Tehci'nin oğlu 16 yaşındaki Ökkeş Berk'in de geçen yıl intihar ettiği bildirildi.