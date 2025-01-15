Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polis memuru, eşi ve 3 akrabasını öldürdü (2)

        EŞİNİDE ÖLDÜRMÜŞAdana'da boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Yusuf Tehci ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin ardından aynı aileden 3 çocuk annesi Ferdane Tehci'nin de (37) Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polis memuru, eşi ve 3 akrabasını öldürdü (2)
        ABONE OL

        EŞİNİDE ÖLDÜRMÜŞ

        Adana'da boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Yusuf Tehci ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin ardından aynı aileden 3 çocuk annesi Ferdane Tehci'nin de (37) Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetleri işlediği ileri sürülen ailenin damadı olan Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehci'nin (43) Ferdane Tehci'nin eşi olduğu belirlendi.

        BİRLİKTE GİTTİĞİ KUZENİNİN OĞLU KAYIP

        Şüphelinin ayrıca kuzeni Yusuf Tehci'nin öğretmen oğlu İsmail Tehci'yi de bu sabah görev yaptığı okuldan konuşmak için yanına çağırıp, otomobille boş bir araziye götürdüğü belirlendi. Polis, Mehmet Tehci’nin İsmail Tehci'yi de öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine gittiği bölgede arama çalışması başlattı.

        CEYHAN'DA YAKALANDI

        Cinayet şüphelisi Mehmet Tehci'nin otomobili Ceyhan ilçesi Yılankale mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Polisin takip ettiği Mehmet Tehci, ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Öte yandan Mehmet Tehci'nin oğlu 16 yaşındaki Ökkeş Berk'in de geçen yıl intihar ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakal...
        GÜNCELLEME 2 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakal...
        Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığ...
        Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığ...
        Adana'da polis memuru eşi ve 3 akrabasını öldürdü (2)
        Adana'da polis memuru eşi ve 3 akrabasını öldürdü (2)
        FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı"na verilen hapis cezasının gerekçesi...
        FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı"na verilen hapis cezasının gerekçesi...
        Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa 9 yıl 4'e...
        Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa 9 yıl 4'e...
        GÜNCELLEME - Adana'da aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş hald...
        GÜNCELLEME - Adana'da aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş hald...