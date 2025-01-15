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        FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı"na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana'da, FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa verilen hapis cezasına ilişkin hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:48
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        FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı"na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
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        Adana'da, FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa verilen hapis cezasına ilişkin hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık M.A.D'ye verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

        Kararda sanığın FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u yoğun olarak kullandığı ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtildi.

        Sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içinde gizliliği sağlamak için her türlü tedbiri almak suretiyle sorumlusu olduğu askeri personel ile sabit, ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu bildirilen kararda şu tespitlere yer verildi:

        "Sanığın, FETÖ'den aldığı talimatları sorgulamaksızın yerine getirip, askeri personel ile buluşup görüşerek örgütle olan bağını 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine kadar sürdürerek pişmanlık göstermeyip ısrarla eylemlerine devam ettiği, örgütün fikir ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği, hakkındaki tüm beyanları ve kendisinin gerçekleştirdiği faaliyetleri inkar ederek suç ve cezadan kurtulup örgüt eylemlerini ve yapılanmasını korumak gayesiyle hareket ettiği tespit edilmiştir."

        Temel cezanın belirlenmesine, sanığın eylemleri ile orantılı ve makul bir şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak heyetçe oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

        Adana'da FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.A.D'ye mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis verilmiş ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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