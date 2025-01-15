Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada karar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin iş yerinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanık 9 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.C.P, Ö.B. ve TT. ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Ergin Opcin'in işlettiği kıraathanede önceden husumetli olduğu T.T. Ö.B. ve M.C.P. tarafından fikir ve eylem birliği içinde öldürdüğünü belirtti.

Olay sonrası İ.B'nin, T.T. Ö.B. ve M.C.P'yi otomobil ile M.D'ye ait eve getirdiğini ifade eden savcı, M.D'nin sanıkları ve olayda kullanılan tabancaları bu evde sakladığını kaydetti.

Savcı, sanıklar T.T. Ö.B. ve M.C.P'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 8'er yıla kadar, sanık İ.B'nin "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar, sanık M.D'nin ise "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplamda 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar mütalaayı ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak öldürme" suçundan T.T. ve Ö.B'yi ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan T.T'yi 6 yıl 6 ay hapse, "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan İ.B'yi, 17 yıl 6 ay, M.C.P'yi ise 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.