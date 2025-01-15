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        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:19
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        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan Nizam Güvendik'in iş yerine gelen kişiler haraç istedi.

        Güvendik'in haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine şüpheliler, iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etti.

        Feke ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler D.T.S. ve A.S. operasyonla yakalandı.

        İş yeri sahibi Nizam Güvendik, gazetecilere, iş yerine gelen kişilerin önce haraç istediğini, ardından da silahla saldırdığını iddia etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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