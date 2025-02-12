Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin 43 sanık yargılanıyor

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile bazı diğer sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan sanıklardan İ.A, inşaat şirketleri olduğunu ve 2015 yılından 2019 yılına kadar müteahhitlik yaptığını söyledi.

İddianameye konu olan Toroslar Mahallesi'nde yer alan kentsel dönüşüm parselindeki binayı kendisinin yaptığını belirten İ.A, şöyle devam etti:

"Buranın ruhsat projesi için rüşvet verdim. Buraya 24 katlı olarak izin verildi. Adana'da mimar H.K. ile çalışıyordum. Adana'da o dönemde yolsuzluk yapan müteahhitler H.K. ile iş yapardı. H.K. da nüfuzunu kullanırdı. H.K'ya rüşvet olarak daire ve araba verdim. H.K. bana birisini gönderiyordu, onun adına tapu veriyordum. Bu süreçte H.K. bana hep mobbing uyguladı. H.K. bana 'eski Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı A.A. ile işini halletmem için para ayarla' dedi. Kendisine İstanbul'dan lüks bir araç aldım. Kendisi de bana 24 kat inşaat ruhsatı çıkardı. Yargılamaya konu 6286 adadaki inşaatta 7. kata gelindiğinde H.K. bana 'A.A. 24 katlı bina için bu sefer de 400 bin lira istiyor' dedi. Ben de kabul etmedim. Binamı yıkmaya karar verdiler. Daire sahipleri benden paralarını istediler. Arsa sahipleri sözleşmelerimi iptal etti. 24 kat iznimi aniden 17 kata düşürdüler. Ben lüks araba rüşveti vermesem en fazla 15 ya da 16 kata izin verirlerdi."

Adana'da Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki inşaat için de tekrar H.K'ye tekrar rüşvet verdiğini itiraf eden İ.A, "Belediyede bu işin sac ayağı var. H.K. bu işin 'Nirvana'sıdır. H.K. yanındaki kafası çalışan mimar ve mühendisleri bir şekilde belediyeye yerleştirip kendine menfaat sağlar." dedi.

- "İnşaatlarımızın her aşaması denetlenmiştir" savunması