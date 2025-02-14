Kozan'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
Adana'nın Kozan ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterildi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışı Hoca Ahmet Yesevi Camisi önünde bir araya geldi.
Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze halkını Gazze'den çıkarma ve bölgeyi ele geçirme planına dikkati çeken Sönmez, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Sönmez, Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirerek, uluslararası kuruluşlar ve hükümetleri İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik somut adımlar atmaya davet etti.
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