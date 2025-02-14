Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 46 Vedat Karakuş), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 88 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Aimbetov), Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Aksel Aktaş), Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Yusuf Barasi)
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Thalisson), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 63 Djenepo), Safuri (Dk. 83 Soner Dikmen), Van De Streek (Dk. 83 Townsend), Larsson, Samudio (Dk. 63 Gaich)
Goller: Dk. 28 Alioui (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 45 Larsson (Onvo Antalyaspor)
Kırmızı kart: Devre arasında Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Arda Okan Kurtulan, Dk. 81 Maestro, Dk. 89 Aimbetov, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesi) (Adana Demirspor), Dk. 27 Bünyamin Balcı, Dk. 30 Erdal Rakip, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 45+6 Van De Streek, Dk. 65 Djenepo, Dk. 83 Gaich (Onvo Antalyaspor)
ADANA
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