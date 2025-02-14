Adana'da seyir halindeki su tankeri alışveriş merkezinin otoparkına devrildi

Bu arada, tanker şoförünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaza nedeniyle tanker ile park halindeki 01 AET 899 ve 01 LE 885 plakalı otomobillerde hasar oluştu.

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