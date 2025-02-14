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        Cezaevinden çıktıktan sonra yine cinayet işleyen sanığa müebbet hapis

        ADANA'da 27 yıl önce komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı (9) cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapse çarptırılan, cezasını çekip tahliye olduktan bir süre sonra arkadaşı Murat Arlı'yı (61) öldürüp cesedini battaniye sararak drenaj kanalına atan Atilla Cücü (66) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:15
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        Cezaevinden çıktıktan sonra yine cinayet işleyen sanığa müebbet hapis
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        ADANA'da 27 yıl önce komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı (9) cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapse çarptırılan, cezasını çekip tahliye olduktan bir süre sonra arkadaşı Murat Arlı'yı (61) öldürüp cesedini battaniye sararak drenaj kanalına atan Atilla Cücü (66) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’nın cesedini 10 Mart 2024'de Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. 4 ay sonra Kars’tan sinyal veren telefonun yapılan araştırmada Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Atilla Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

        TUĞCE'Yİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

        Atilla Cücü’nün 1998 yılında 9 yaşında olan komşusunun kızı Tuğçe Omita’yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, cinsel istismarda bulunup ardından boğarak öldürdüğü daha sonra da cesedi battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı. Yargılanıp müebbet hapse çarptırılan Cücü’nün cezasını çekip tahliye olduktan kısa süre sonra da Murat Arlı’yı öldürdüğü belirtildi.

        Atilla Cücü hakkında 'kasten öldürme' suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son savunmasını yapan Cücü, "Arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti, Atilla Cücü'yü 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        ANNESİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Atilla Cücü’nün tekrar cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita’nın annesi Döne Omita "Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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