Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi

        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 00:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.

        Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup!
        Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Feke'de dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor
        Feke'de dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor
        Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
        Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı
        Adana'da rastgele ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığ...
        Adana'da rastgele ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığ...