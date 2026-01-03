Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi
Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.
