        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da rastgele ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

        Adana'nın Karataş ilçesinde tabancayla rastgele ateş ederek 11 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak"tan 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Giriş: 02.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:26
        Adana'da rastgele ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
        Adana'nın Karataş ilçesinde tabancayla rastgele ateş ederek 11 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak"tan 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.Ş. (45) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 4 Temmuz 2024'te H.Ş'nin, Yeni Mahallesi'ndeki plajda 3 çocuğuyla kalan Z. Kılınç'tan, kendisine ait kulübeyi boşaltmasını istediğini ve aralarında tartışma çıktığını belirtti.

        Tartışmanın ardından H.Ş'nin kulübeye doğru tabancayla rastgele ateş açtığını anlatan savcı, 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ın boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        Savcı, olay sırasında sanığın 2.07 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, Aydın Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, T. Kılınç (10) ve B. Kılınç'a (19) yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten iki kez olmak üzere 18 yıldan 30 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.Ş, olay günü alkollü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Olay nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Z. Kılınç, bana ait kulübede yaşıyordu. Daha öncesinde hiç ücret istemedim, aramızda herhangi bir sorun olmadı. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Müşteki avukatı ise sanığın üzerine atılı suçlamalar yönünden üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'yi maktul Aydın Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, B. ve T. Kılınç'a yönelik eylemleri sebebiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak"tan 19 yıl 2 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olay

        Karataş ilçesi Yeni Mahallesi'nde 4 Temmuz 2024'te tabancayla rastgele ateş açılması sonucu plajdaki kulübede kalan 4 kişilik aileden 11 yaşındaki Aydın Kılınç hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

