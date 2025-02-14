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        Kayınpeder ile 2 damadını öldüren şüpheli: Hayatım karardı

        ADANA'da kız arkadaşının staj yaptığı iş yerini basıp, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile 2 damadını tabanca ile vurarak öldüren Talat Ateş (20), ifadesinde, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:35
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        Kayınpeder ile 2 damadını öldüren şüpheli: Hayatım karardı
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        ADANA'da kız arkadaşının staj yaptığı iş yerini basıp, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile 2 damadını tabanca ile vurarak öldüren Talat Ateş (20), ifadesinde, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.

        Olay, 10 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.

        YAKALANDI

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

        TUTUKLANDI

        Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.

        Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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