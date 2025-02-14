Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

        Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit olduğu olayın ardından tutuklanan sürücü, 25. Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı sonrası, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
        ABONE OL

        Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit olduğu olayın ardından tutuklanan sürücü, 25. Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı sonrası, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

        Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı otomobille uygulama noktasında çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün (50) şehit olduğu kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 18 Ocak'ta Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'taki ilk duruşmada "görev alanına girmeyen suç niteliği" gerekçesiyle dava dosyasının Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

        Mahkemenin yetkisizlik kararına ilişkin gerekçesinde şu tespitler yer aldı:

        "Dosyada mevcut delillerin hep birlikte değerlendirilmesi sonucu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçuna ilişkin atılı bu eylemin, atılı bu suçun değil de mahkememizin görev alanına girmeyen 'olası kastla öldürme' suçunun unsurlarını oluşturması ihtimali bulunduğundan ve bu suçtan delilleri takdir etme ve sanığı yargılama görevi ağır ceza mahkemesine ait olduğundan ve ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun yargılamasının birlikte yapılmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ve yargılama ekonomisi yönünden usul ve esasa uygun olacağı hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, görevsizliğe ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

        Tutuklu sanık Murat A'nın "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 20 yıl 6 aydan 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

        - Olay

        Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD'a soruşturma
        TÜSİAD'a soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"

        Benzer Haberler

        Cezaevinden çıktıktan sonra yine cinayet işleyen sanığa müebbet hapis
        Cezaevinden çıktıktan sonra yine cinayet işleyen sanığa müebbet hapis
        Beraat eden cinayet sanığı yeniden yargılamada 20 yıl hapse çarptırılıp tut...
        Beraat eden cinayet sanığı yeniden yargılamada 20 yıl hapse çarptırılıp tut...
        Kayınpeder ile 2 damadını öldüren şüpheli: Hayatım karardı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldüren şüpheli: Hayatım karardı
        Adana'da kaçak 30 şişe içki ve 445 litre etil alkol ele geçirildi
        Adana'da kaçak 30 şişe içki ve 445 litre etil alkol ele geçirildi
        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
        Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı