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        Beraat eden cinayet sanığı yeniden yargılamada 20 yıl hapse çarptırılıp tutuklandı

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili istinafta yeniden görülen davada 25 yıl 6 ay hapse çarptırılan tutuklu sanığın cezası hukuka uygun bulundu; beraat eden sanığın tutuksuz yeğeni ise "fiil üzerinde ortak hakimiyet" kurduğu gerekçesiyle 20 yıl hapse çarptırılıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:05
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        Beraat eden cinayet sanığı yeniden yargılamada 20 yıl hapse çarptırılıp tutuklandı
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili istinafta yeniden görülen davada 25 yıl 6 ay hapse çarptırılan tutuklu sanığın cezası hukuka uygun bulundu; beraat eden sanığın tutuksuz yeğeni ise "fiil üzerinde ortak hakimiyet" kurduğu gerekçesiyle 20 yıl hapse çarptırılıp cezaevine gönderildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Haziran 2023'te 15 yaşındaki Umut Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili 7 Haziran 2024'teki karar duruşmasında olayda silahı kullanan Nurullah A'ya (23) verilen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile olay sırasında yanındaki yeğeni Nuri A'ya verilen beraat kararına ilişkin maktulün babası Tahsin Kaya'nın avukatı tarafından istinaf yoluna başvuruldu.

        Yapılan inceleme neticesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanıkların eyleminin nitelendirilmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince görülen duruşmada, ilk derece mahkemede sanık Nurullah A'ya verilen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile 1000 lira adli para cezası hukuka uygun bulundu.

        Nuri A. ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nuri A'nın cezası, olay tarihinde 16 yaşında olduğu gerekçesiyle önce 24 yıla, ardından duruşmadaki "iyi hali" nedeniyle 20 yıla indirildi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Nuri A'nın tutuklanmasına da karar verildi.

        - "Fiil üzerinde ortak hakimiyet" tespiti

        Dairenin kararında şu tespitlere yer verildi:

        "Oluş ve dosya içeriğine göre suça sürüklenen çocuk Nuri A'nın amcası Nurullah A. ile olay yerine gittiği, Nurullah A'nın 15 yaşındaki Umut Kaya'ya tabanca ile ateş ettiği sırada yanında bulunduğu, maktulün öldürülmesinden sonra aynı araçla kaçtıkları ve yakalandıkları sırada aracı Nuri A'nın kullandığı, kolluk kuvvetlerine haber vermediği, herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı, Nurullah A. ve yeğeni Nuri A'nın svap numunelerinin tamamında atış artıklarının olduğu dikkate alındığında fikir ve irade birliği içinde fiil üzerine ortak hakimiyet kurarak eylemi gerçekleştirdikleri ve suç üzerinde müşterek fail oldukları değerlendirilerek Nuri A. hakkında yeniden hüküm kurulmuştur."

        Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

        - Olayın geçmişi ve yargılama süreci

        Yüreğir ilçesinde, 28 Haziran 2023'te Nurullah A. ve yeğeni Nuri A. otomobille geçtikleri Kozan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Ş.Ö. ile karşılaşmıştı. Amca ve yeğenin Ş.Ö. ile tartıştıkları sırada olay yerine Ş.Ö'nün arkadaşı Umut Kaya da gelmişti.

        Burada Ş.Ö. ve arkadaşı Umut Kaya tarafından darbedilen Nurullah A. ile yeğeni Nuri A. kaçmış, olay yerine daha sonra tekrar gelmiş ve Kozan Caddesi'nde refüje doğru yürüdüğünü gördükleri Kaya'yı tabancayla öldürüp tekrar bölgeden uzaklaşmışlardı.

        Olayın ardından yakalanan amca ve yeğen 29 Haziran 2023'te tutuklanmış, Nuri A. hakkında Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince iddianame hazırlanmış, arasındaki bağ gerekçesiyle dosya Nurullah A'nın yargılandığı davayla birleştirilmişti.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Haziran 2024'teki karar duruşmasında, Nurullah A. "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay ve 1000 lira adli para cezasına çarptırılmış, yeğeni Nuri A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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