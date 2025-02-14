Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçak 30 şişe içki ve 445 litre etil alkol ele geçirildi

        Adana'da kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ile 1165 aroma kiti ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçak 30 şişe içki ve 445 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL

        Adana'da kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ile 1165 aroma kiti ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla belirlediği çok sayıda ev, iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenledi.

        Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ile pompalı tüfek ele geçirildi.

        Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

        Benzer Haberler

        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
        Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı
        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı