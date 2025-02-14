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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1680 hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:44
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1680 hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, İmamoğlu ilçesinde plakası belirtilmeyen bir araca operasyon düzenledi.

        Araçta yapılan aramada 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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