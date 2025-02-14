Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1680 hap ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1680 hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, İmamoğlu ilçesinde plakası belirtilmeyen bir araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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