Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandırmada başarılı olamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandırmada başarılı olamadıklarını söyledi.

        Ünal, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında, haftanın ilk antrenmanından itibaren maçın zor geçeceğini oyunculara anlattıklarını belirtti.

        Mücadelenin zorlu geçtiğini ifade eden Ünal, istedikleri pozisyonları ürettiklerini vurguladı.

        Ünal, penaltı golüyle geriye düştükten sonra erken reaksiyon veremediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Topun hızını daha fazla arttırabilirdik. Topu daha hızlı gezdirebilir, daha iyi pozisyonlar da yakalayabilirdik. Penaltıdan golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık. Antalyaspor 9 günde 3. maçını oynayan bir takım. Burada teknik ve taktiği bir kenara bırakıyorum. Bir de bu işin fiziksel boyutu var. Gerçekten takımlar yıpranıyor. Deplasmanlar, maçlar yorucu oluyor. Bunun da bir kenara koyulmasını istiyorum. Bu bizi gerçekten yıprattı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Siirt Belediyesi'nde 36 kişinin iş akdi feshedildi
        Siirt Belediyesi'nde 36 kişinin iş akdi feshedildi
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1
        Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kozan'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Kozan'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Adana'da seyir halindeki su tankeri alışveriş merkezinin otoparkına devrild...
        Adana'da seyir halindeki su tankeri alışveriş merkezinin otoparkına devrild...
        Ziyaretine gittiği arkadaşının berber dükkanında öldürüldü
        Ziyaretine gittiği arkadaşının berber dükkanında öldürüldü