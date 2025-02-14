Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1
STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet KapluhanADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer (Dk.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer (Dk. 46 Vedat Karakuş), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 89 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Aymbetov), Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Aksel Aktaş), Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Barasi)
ANTALYASPOR: Piric - Bünyamin Balcı (Dk. 46 Thalisson), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 63 Djenepo), van de Streek (Dk. 83 Townsend), Safuri (Dk. 83 Soner Dikmen), Larsson, Samudio (Dk. 63 Gaich)
GOLLER: Dk. 28 Alioui (P) (Adana Demirspor), Dk. 45 Sam Larsson (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Emre Belözoğlu (İlk yarı bitiminde) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Arda Okan Kurtulan, Maestro, Aymbetov (Adana Demirspor) - Bünyamin Balcı, Erdal Rakip, Güray Vural, van de Streek, Djenepo, Gaich (Antalyaspor)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
7'nci dakikada sol kanatta top ile buluşan Güray Vural'un kaleye yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
16'ncı dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alioui ortasını yaptı. Ozan Demirbağ’ın kafa vuruşunda top kaleci Piric’te kaldı.
21'inci dakikada Kaluzinski’nin ara pasında top savunmaya çarpıp ceza sahasına düştü. Dönen top ile buluşan Erdal'ın şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.
26'ncı dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sol kanatta top ile buluşan Tayfun, ceza sahasına içine Bünyamin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
28'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Nabil Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45'inci dakikada van de Streek'in ara pasında defans müdahalesine rağmen top, Sam Larsson'da kaldı. Kaleciyi geçen Larsson, topu ağlara gönderdi: 1-1.
53'üncü dakikada köşe vuruşunda Kaluzinski ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Samudio’nun vuruşunda kaleci Vedat Karakuş, topu kornere çeldi.
61'inci dakikada ceza yayı önünde topu alan Maestro yerden şutunu çekti. Kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.
90+2'nci dakikada sol kanattan Osman Kaynak ortasını açtı. Aymbetov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.