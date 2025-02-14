Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

45'inci dakikada van de Streek'in ara pasında defans müdahalesine rağmen top, Sam Larsson'da kaldı. Kaleciyi geçen Larsson, topu ağlara gönderdi: 1-1.

28'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Nabil Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

26'ncı dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sol kanatta top ile buluşan Tayfun, ceza sahasına içine Bünyamin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

7'nci dakikada sol kanatta top ile buluşan Güray Vural'un kaleye yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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