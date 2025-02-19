Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 7 yıl 3 ay 15 gün hapis

        Adana'da kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 7 yıl 3 ay 15 gün hapis
        ABONE OL

        Adana'da kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.Ç. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ mensubu kişilerle irtibatı olduğunu, mahkeme kararıyla kapatılan merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir kitabevinde el bombası, 5 fünye, patlayıcı yapımı ve güçlendirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme, değişik çap ve modelde silah ve mühimmat, trafik polisine ait yağmurluk, çok sayıda tabanca, otomatik av tüfeği, bu silahlara ait mermi, fişek, şarjörler ve örgüte ait notlarla yakalandığını belirtti.

        Savcı ayrıca, MASAK raporuna göre 2023 yılının ilk 9 ayında banka hesabına 82 farklı kişiden toplamda 274 bin 429 lira gönderildiğini, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ mensuplarına finans sağlamak için hesabındaki paranın 228 bin 475 lirasını gönderdiğini, sahte isimler üzerinden açtığı sosyal medya hesaplarından örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğunu, kentte kapatılan kitabevinde DEAŞ'a eleman kazandırma faaliyeti yürüttüğünü bildirerek R.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık R.Ç. suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın örgütsel faaliyet kapsamındaki finansal eylemini cezada artırım yapılmasına gerekçe kabul ederek R.Ç'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımı ile güçlendirmesinde kullanılan malzemelerle yakalanan ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen R.Ç. 28 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan da 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanık R.Ç. ara celsede tutuklulukta kaldığı süre ve etki edebileceği bir delilin kalmamış olması hususları dikkate alınarak tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!

        Benzer Haberler

        Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değe...
        Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değe...
        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, gazetecilerle buluştu
        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, gazetecilerle buluştu
        35 milyon lira haraç istedikleri 3 iş yerini kurşunlayan 'Duygusuzlar Çetes...
        35 milyon lira haraç istedikleri 3 iş yerini kurşunlayan 'Duygusuzlar Çetes...
        Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanl...
        Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanl...