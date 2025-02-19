Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

A.S'ye ait deponun kurşunlanmasın kaydedildiği görüntüde ise bir zanlının hafif makineli tüfekle ateş açması yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa K, Ramazan K, Efehan Ö, Hakan O, Emrullah T, İbrahim G. ve T.C.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, ikametlerde hafif makineli tüfek, tabanca, 24 uyuşturucu hap ile çok sayıda kask, kar maskesi ve eldiven ele geçirdi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Musa K. (24), Ramazan K. (19), Efehan Ö. (20), Hakan O. (22), Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) yakalandı.

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