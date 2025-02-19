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        Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da iki otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:38
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        Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da iki otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada iki otomobili durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Polis, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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