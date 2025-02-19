Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Araçlarda yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada iki otomobili durdurdu.

Adana'da iki otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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