Adana'da 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İsa Kaya'nın Bey Mahallesi'ndeki evinde bulunduğunu belirledi.
Adrese giden ekipler, kendilerini görüp evin damına çıkarak kaçmaya çalışan Kaya'yı kovalamaca sonucunda sokakta yakaladı.
Hırsızlık ve yağma gibi olaylardan emniyette 22 suç kaydı olduğu öğrenilen İsa Kaya, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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