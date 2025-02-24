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        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru'dan kentte etkili olan zirai dona ilişkin açıklama:

        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerin bağlı oldukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:19
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        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru'dan kentte etkili olan zirai dona ilişkin açıklama:
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        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerin bağlı oldukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

        Doğru, yazılı açıklamasında, son 2 günde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle tarlalardaki marul ve lahanalar, karpuz fideleri, narenciye ve sert çekirdekli meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirtti.

        Meteorolojiden aldıkları bilgiye göre zirai don riskinin bugün ve yarın gece de süreceğini aktaran Doğru, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin ilk turfanda karpuzunun yetiştiği Adana'da fidelerin donması, çiftçimize tekrar karpuz fide alınmasıyla ek maliyet yükleyecek ve hasadı da geciktirecektir. Hasadı henüz yapılmamış lahana ve marul gibi tarla sebzelerinde de çiftçimiz çok büyük zararla karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan narenciyede hasadı henüz yapılmamış geç portakal ve mandalina çeşitlerinin dalında donması sonucu hem bu yılki üründen hem de gelecek yılki rekolteden dolayı zarar gören çiftçimiz mağdur olacaktır. Ovamızda yetiştirilen turfanda nektarin, şeftali ve kayısı gibi nisan sonu mayıs başında hasat edilecek ürünlerin çiçekleri tamamen donmuş ve ürün alınamayacak hale gelmiştir."

        Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilere şu önerilerde bulundu:

        "Don olayından zarar gören çiftçilerimizin bağlı oldukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak zarar tespiti yaptırmaları gerekecektir. Öte yandan ürünlerini sigortalatan çiftçilerimiz, TARSİM'e hasar başvurusu yapmalıdır. Dondan zarar gören çiftçilerimiz için TARSİM adına zarar tespiti yapacak eksperlerin doğru ve adaletli rapor hazırlamaları ve zarar gören çiftçilerimize tazminatlarının üretim mevsimi geçmeden ödenmesi gerekmektedir."

        Üreticilere "geçmiş olsun" dileyen Doğru, dondan zarar gören çiftçilerin kamu bankalarına kredi borçları ile prim ve vergi borçlarının faizsiz ertelenmesini istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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