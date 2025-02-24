Çukurova Şehir Orkestrası Adana'da konser verdi
Çukurova Şehir Orkestrası, Adana'nın Kozan ilçesinde "Karışık Kaset" konseri düzenledi.
Çukurova Şehir Orkestrası, Adana'nın Kozan ilçesinde "Karışık Kaset" konseri düzenledi.
Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra sanatçıları çeşitli türlerde şarkılar seslendirdi.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.
Konserin sonunda sanatçılara plaket takdim edildi.
Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Kozan Yardım Derneğine (Koz-Yar) bağışlandı.
Konsere, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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