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        Çukurova Şehir Orkestrası Adana'da konser verdi

        Çukurova Şehir Orkestrası, Adana'nın Kozan ilçesinde "Karışık Kaset" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:54
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        Çukurova Şehir Orkestrası Adana'da konser verdi
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        Çukurova Şehir Orkestrası, Adana'nın Kozan ilçesinde "Karışık Kaset" konseri düzenledi.

        Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra sanatçıları çeşitli türlerde şarkılar seslendirdi.

        Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

        Konserin sonunda sanatçılara plaket takdim edildi.

        Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Kozan Yardım Derneğine (Koz-Yar) bağışlandı.

        Konsere, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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